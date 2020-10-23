Губернатор Курганской области Вадим Шумков самоизолировался

Губернатор Курганской области Вадим Шумков решил временно работать дистанционно после общения с заболевшими коронавирусом коллегами. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

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Ранее коронавирус был выявлен у губернаторов Кемеровской и Костромской области, а также у главы Хакасии, передает RT.

Между тем, за последние сутки в России было выявлено рекордное число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией - 17 340 новых случаев, сообщает «Свободная пресса». Это самое большой суточный показатель с начала пандемии.

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ФОТО: Официальный сайт правительства Курганской области
ТЕГИ:самоизоляцияГубернаторКурганская Область
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