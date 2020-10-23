Губернатор Курганской области Вадим Шумков самоизолировался

Ранее коронавирус был выявлен у губернаторов Кемеровской и Костромской области, а также у главы Хакасии, передает RT.



Между тем, за последние сутки в России было выявлено рекордное число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией - 17 340 новых случаев, сообщает «Свободная пресса». Это самое большой суточный показатель с начала пандемии.

