В ростовском Миллерово для пассажиров автобусов с трассы М-4 развернули ПВР

Пункты временного размещения организовали в Миллерово Ростовской области для пассажиров рейсовых автобусов, которые были перенаправлены с М-4 «Дон». Об этом сообщил глава администрации Миллеровского района Олег Коваленко в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что размещение организовали в районном и городском домах культуры. Другие подробности не приводятся.

Ранее в Подмосковье перекрыли мост через реку Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова. В ведомстве также призвали воздержаться от поездок по трассам М-4 «Дон» и М-2 «Крым», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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