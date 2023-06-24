В ростовском Миллерово для пассажиров автобусов с трассы М-4 развернули ПВР
Пункты временного размещения организовали в Миллерово Ростовской области для пассажиров рейсовых автобусов, которые были перенаправлены с М-4 «Дон». Об этом сообщил глава администрации Миллеровского района Олег Коваленко в своем Telegram-канале.
Он отметил, что размещение организовали в районном и городском домах культуры. Другие подробности не приводятся.
Ранее в Подмосковье перекрыли мост через реку Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова. В ведомстве также призвали воздержаться от поездок по трассам М-4 «Дон» и М-2 «Крым», сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru