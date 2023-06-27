Губернатор Гладков сообщил о снижении интенсивности обстрелов Белгородской области

Интенсивность обстрелов Белгородской области со стороны Украины снизилась за сутки. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Въезд в Шебекино и Новую Таволжанку открыт в Белгородской области

Как отметил губернатор, за 26 июня в Шебекинском городском округе зафиксировали 7 «прилетов».

«По селу Терезовка выпущено 5 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – 2», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Повреждений в населенных пунктах нет, никто не пострадал.

Днем ранее губернатор сообщал, что по пяти приграничным районам Белгородской области был выпущен 91 снаряд со стороны Украины.

Ранее Гладков заявил, что восстановительные работы в Шебекинском округе завершат к 1 августа, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелБелгород

Горячие новости

Все новости

партнеры