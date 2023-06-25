Въезд в Шебекино и Новую Таволжанку открыт в Белгородской области
Власти Белгородской области решили восстановить свободный въезд в город Шебекино и село Новая Таволжанка в связи с улучшением оперативной обстановки. Об этом объявил губернатор Вячеслав Гладков по результатам совещания со своим заместителем и руководителями муниципальных образований.
Он уточнил, что на въезд в эти населённые пункты будет стоять пост Госавтоинспекции с целью выборочного контроля, однако, в целом, въезд будет свободный. Контроль за въездом на территорию Белгородской области был усилен накануне из-за событий, связанных с мятежом ЧВК «Вагнер».
Гладков также сообщил о продолжении восстановительных работ после обстрелов с украинской стороны. Их объём, по оценке главы региона, достаточно масштабный. Базовое восстановление планируется закончить к началу августа, затем начнётся ремонт фасадов, а также внутри жилых помещений.
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