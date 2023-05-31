Губернатор Гладков сообщил о новом обстреле ВСУ белгородского села

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле территории с украинской стороны. На этот раз под удар попало село Новопетровка Валуйского городского округа.

Как уточнил глава региона, из людей никто не пострадал. Осколки повредили линию электропередачи. Аварийные службы уже работают над устранением последствий удара. Также проводится обход домов для уточнения данных по возможным повреждениям.

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Ранее Гладков сообщил, что в результате ночного обстрела города Шебекино ранения получили четыре человека. Как уточняет RT, всего по городскому округу в течении 30 мая Вооруженные силы Украины выпустили более 200 снарядов.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», власти Белгородской области приняли решение об эвакуации детей из Шебекинского и Грайворонского городских округов. Первые 300 несовершеннолетних будут отправлены в Воронеж сегодня.

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Фото: t.me/vvgladkov
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