Губернатор Гладков сообщил о новом обстреле ВСУ белгородского села
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле территории с украинской стороны. На этот раз под удар попало село Новопетровка Валуйского городского округа.
Как уточнил глава региона, из людей никто не пострадал. Осколки повредили линию электропередачи. Аварийные службы уже работают над устранением последствий удара. Также проводится обход домов для уточнения данных по возможным повреждениям.
Пригожин предложил каждого второго мужчину старше 30 лет в Белгородской области отправить в тероборону
Ранее Гладков сообщил, что в результате ночного обстрела города Шебекино ранения получили четыре человека. Как уточняет RT, всего по городскому округу в течении 30 мая Вооруженные силы Украины выпустили более 200 снарядов.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», власти Белгородской области приняли решение об эвакуации детей из Шебекинского и Грайворонского городских округов. Первые 300 несовершеннолетних будут отправлены в Воронеж сегодня.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Проект: ограниченно годным к военной службе могут разрешить заключать контракт с ВС РФ
- В Госдуму внесли проект, разрешающий ранее судимым служить по контракту при мобилизации
- Минобороны рассказало об успешном продвижении «Ахмата» на донецком направлении
- Минобороны сообщило о перехвате 12 снарядов HIMARS и ракеты Storm Shadow
- Песков: ситуация в приграничных с Украиной областях остается тревожной
- Минобороны РФ: ВСУ выбиты с позиций в районе двух городов ДНР
- Песков: Эрдоган встретится с Путиным после своей инаугурации
- Песков: Обсуждений о введении военного положения в России не ведется
- Песков: СМИ не могут быть первоисточником информации
- Опрос: половина работодателей в России собирается повысить зарплаты на 5–15%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru