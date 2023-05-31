Губернатор Гладков сообщил о новом обстреле ВСУ белгородского села

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле территории с украинской стороны. На этот раз под удар попало село Новопетровка Валуйского городского округа.

Как уточнил глава региона, из людей никто не пострадал. Осколки повредили линию электропередачи. Аварийные службы уже работают над устранением последствий удара. Также проводится обход домов для уточнения данных по возможным повреждениям.