Пригожин предложил каждого второго мужчину старше 30 лет в Белгородской области отправить в тероборону
Бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил отправить в тероборону каждого второго мужчину от 30 до 65 лет, проживающего в Белгородской области.
По словам Пригожина, это позволит исключить прорывы диверсионных разведывательных групп со стороны Украины. Свои расчеты Пригожин основывает на нормативах Минобороны. В частности, он указывает, что протяженность границы Белгородской области составляет 540 километров.
Для ее защиты нужно иметь 300 батальонов или 100 полков, или 33 дивизии общей численностью 198 тысяч человек. В Белгородской области, по данным Пригожина, проживает больше 1,5 миллионов человек, из них мужчин в возрасте от 30 до 65 лет больше 416 тысяч. Для защиты границы нужна половина мужского населения.
Свои предложения Пригожин направил в Минобороны.
Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), правозащитница Ева Меркачева заявила НСН, что для выдачи оружия отрядам территориальной обороны нужно принимать поправки в закон или вводить военное положение в отдельных регионах.
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