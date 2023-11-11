Губернатор Гладков рассказал об уничтоженных беспилотниках в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что на территории региона накануне удалось уничтожить шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Область также подвергалась артиллерийскому огню и минометным ударам. Обошлось без пострадавших и погибших, сообщил глава региона в своем Telegram-канале 11 ноября.

ВСУ обстреляли Белгородскую область

«В Белгородском районе в селе Журавлевка с беспилотника сброшено одно взрывное устройство, один БПЛА противника сбит, также село атаковали с помощью дрона-камикадзе. В селах Нехотеевка и Солнцевка сбито по два БПЛА противника... В Шебекинском городском округе в городе Шебекино посажен БПЛА, который впоследствии сдетонировал. Пострадавших и разрушений нет», - написал Гладков.

Массированному обстрелу с украинской стороны подвергся хутор Старый, ВСУ выпустили по населенному пункту четыре минометных снаряда и 201 гранатометный выстрел.

ВСУ также обстреляли село Сподарюшино в Грайворонском городском округе, село Репяховка - в Краснояружском районе. В Шебекинском городском округе украинские боевики нанесли удары по селам Новая Таволжанка, Середа и Муром. Везде обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее пять населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам со стороны Украины за минувшие сутки, никто не пострадал, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Вергун
ТЕГИ:БеспилотникиОбстрелГубернаторБелгородская область

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