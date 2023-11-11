Губернатор Гладков рассказал об уничтоженных беспилотниках в Белгородской области

«В Белгородском районе в селе Журавлевка с беспилотника сброшено одно взрывное устройство, один БПЛА противника сбит, также село атаковали с помощью дрона-камикадзе. В селах Нехотеевка и Солнцевка сбито по два БПЛА противника... В Шебекинском городском округе в городе Шебекино посажен БПЛА, который впоследствии сдетонировал. Пострадавших и разрушений нет», - написал Гладков.

Массированному обстрелу с украинской стороны подвергся хутор Старый, ВСУ выпустили по населенному пункту четыре минометных снаряда и 201 гранатометный выстрел.

ВСУ также обстреляли село Сподарюшино в Грайворонском городском округе, село Репяховка - в Краснояружском районе. В Шебекинском городском округе украинские боевики нанесли удары по селам Новая Таволжанка, Середа и Муром. Везде обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее пять населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам со стороны Украины за минувшие сутки, никто не пострадал, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».