Губернатор Белгородской области подтвердил «прилёты»

Несколько взрывов произошло в Белгородской области. Ни кто не пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что взрывы произошли в районе сел Никольское и Ясные Зори.

В своем Telegram-канале губернатор уточнил, что в Белгороде были слышны отзвуки взрывов. Он лично выезжал в населённые пункты и осмотрел те места куда прилетели снаряды.