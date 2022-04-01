Губернатор Белгородской области подтвердил «прилёты»

Несколько взрывов произошло в Белгородской области. Ни кто не пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что взрывы произошли в районе сел Никольское и Ясные Зори.

В своем Telegram-канале губернатор уточнил, что в Белгороде были слышны отзвуки взрывов. Он лично выезжал в населённые пункты и осмотрел те места куда прилетели снаряды.

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«В Никольском оно находится далеко за пределами населенного пункта. Была нарушена линия электропередач. В настоящее время восстановлена. В Ясных Зорях обстановка спокойная, никто не пострадал. От хлопка повреждено одно окно в жилом доме», - написал Гладков.

По словам губернатора, он дал поручение главе сельсовета помочь хозяевам домовладения с восстановлением.

Ранее глава Белгородской области подтвердил, что причиной пожара на нефтебазе в Белгороде стал авиаудар с вертолетов.


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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВзрывГубернаторБелгород
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