Губернатор: Пожар в Белгороде произошел из-за удара украинских вертолетов

Ранее глава региона сообщил о возгорании на нефтебазе, два человека пострадали, пишет «Свободная пресса».

«Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Как отметил губернатор, МЧС старается как можно скорее локализовать пожар. Угрозы населению нет, пишут Известия.

