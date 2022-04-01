Губернатор: Пожар в Белгороде произошел из-за удара украинских вертолетов
Причиной пожара на нефтебазе в Белгороде стал авиаудар с вертолетов. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее глава региона сообщил о возгорании на нефтебазе, два человека пострадали, пишет «Свободная пресса».
«Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Как отметил губернатор, МЧС старается как можно скорее локализовать пожар. Угрозы населению нет, пишут Известия.
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