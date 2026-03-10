Добыча меди на Дальнем Востоке выросла в 30 раз
Дальний Восток совершил настоящий промышленный прорыв в металлургии — за десять лет добыча меди в регионе выросла в 30 раз, заявил НСН член Совфеда Александр Ролик.
«Десять лет назад медная промышленность на Дальнем Востоке практически отсутствовала. Сегодня здесь работают горно-обогатительные комбинаты мирового уровня. Это результат создания государством условий, при которых инвесторы готовы вкладывать сотни миллиардов даже в труднодоступные регионы страны», — отметил он.
По его словам, главным драйвером роста стало Удоканское месторождение меди в Забайкальском крае — одно из крупнейших в мире. Объём вложений в проект составил 269 миллиардов рублей. До 2036 года запланирован второй этап освоения месторождения ещё на 500 миллиардов рублей.
Медь — не единственный показатель промышленного роста региона. За тот же период добыча золота выросла в 1,6 раза, вылов рыбы — в 1,4 раза, добыча угля — в 1,7 раза. Общий объём инвестиций в проекты с государственной поддержкой достиг 6,1 триллиона рублей.
«Дальний Восток богат ресурсами как никакой другой регион страны — 50% российского золота, 39% меди, 71% рыбы. Десятилетиями это богатство использовалось вполсилы. Теперь ситуация меняется — и это меняет экономику всей страны», — подчеркнул Ролик.
До 2036 года инвестиционный потенциал только в добыче и переработке ресурсов Дальнего Востока оценивается в 29,4 триллиона рублей. В планах — не просто наращивать добычу, но и углублять переработку: развивать нефтехимию, металлургию, деревообработку и рыбопереработку непосредственно в регионе.
«Важно, чтобы ресурсы не просто добывались и вывозились, а перерабатывались здесь — на Дальнем Востоке. Это рабочие места, налоги, развитие городов. Вот настоящая цель», — заключил Ролик.
Ранее он рассказал НСН, что на Дальнем Востоке к началу 2026 года реализуется более 3 тысяч инвестиционных проектов на 13,5 триллиона рублей, а также начали работу свыше тысячи новых предприятий, которые обеспечили жителям региона 180 тысяч рабочих мест.
