«Гринпис» предрек тяжелый год лесных пожаров

Свыше восьми тысяч населенных пунктов в России подвержены угрозе лесных пожаров. Как сообщили в МЧС, все эти пункты взяты под контроль. В ведомстве уточнили, что начало пожароопасного сезона ожидается не ранее первой декады апреля.

Эксперт «Гринпис России» Алексей Ярошенко в эфире НСН заявил, что пожары уже начались.

«Они были в Приморье, в Хабаровском крае, в Еврейской автономной области. В последние дни сильно горят тростники в дельте Волги и Кубани. То есть пожароопасный сезон начался, пока на самом юге. Начнется все в Краснодарском крае, Астраханской области. В европейской России ландшафтные пожары начинаются оттуда. И юг Дальнего Востока и Сибири. А дальше все будет идти на север по мере стаивания снега», - сказал Ярошенко.