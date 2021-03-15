«Гринпис» предрек тяжелый год лесных пожаров
Эксперт природоохранной организации Алексей Ярошенко в эфире НСН рассказал об "огромном" количестве нерешенных проблем.
Свыше восьми тысяч населенных пунктов в России подвержены угрозе лесных пожаров. Как сообщили в МЧС, все эти пункты взяты под контроль. В ведомстве уточнили, что начало пожароопасного сезона ожидается не ранее первой декады апреля.
Эксперт «Гринпис России» Алексей Ярошенко в эфире НСН заявил, что пожары уже начались.
«Они были в Приморье, в Хабаровском крае, в Еврейской автономной области. В последние дни сильно горят тростники в дельте Волги и Кубани. То есть пожароопасный сезон начался, пока на самом юге. Начнется все в Краснодарском крае, Астраханской области. В европейской России ландшафтные пожары начинаются оттуда. И юг Дальнего Востока и Сибири. А дальше все будет идти на север по мере стаивания снега», - сказал Ярошенко.
По его словам, год в пожарном отношении ожидается тяжелым.
«У нас по-прежнему не решено огромное количество проблем с охраной природных территорий от пожаров. Переданные регионам лесные полномочия очень плохо финансируются. По нашим оценкам, нужно порядка 100 млрд рублей в год. А сейчас они получают около 30 млрд. В центральных регионах финансирование лучше, в Сибири и на Дальнем востоке хуже всего. Тушить пожары там просто не на что. Еще есть межведомственная разобщенность. За каждую категорию земель отвечает свое ведомство. Взаимодействие между ними часто хромает. Пока они договорятся, кто за что отвечает, пожар успевает выйти из-под контроля», - пояснил эколог.
Однако в Московском регионе из-за обильных осадков зимой ситуация может быть лучше. «Это наконец-то насытит торфяники водой, что в последнее десятилетие случается далеко не каждый год. В отношении торфяных пожаров это даст определенную защиту. Дальше будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация летом», - заключил собеседник НСН.
Ранее Алексей Ярошенко оценил новый подход к тушению лесных пожаров.
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