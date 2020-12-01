МЧС предложило ужесточить уголовную ответственность за лесные пожары
Российское министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий разработало законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за лесные пожары. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В случае принятия законопроекта в статью 261 Уголовного кодекса РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений) внесут соответствующие изменения.
Согласно проекту, уголовная ответственность предусмотрена как за уничтожение лесов из-за неосторожного обращения с огнём, так и за нарушение в лесах правил пожарной безопасности, при этом ущерб должен превысить пять тысяч рублей.
МЧС предлагает установить минимальный штраф в размере 200−400 тысяч рублей, кроме того, нарушителям будет грозить 4 года лишения свободы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru