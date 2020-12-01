МЧС предложило ужесточить уголовную ответственность за лесные пожары

Российское министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий разработало законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за лесные пожары. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В случае принятия законопроекта в статью 261 Уголовного кодекса РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений) внесут соответствующие изменения.

Согласно проекту, уголовная ответственность предусмотрена как за уничтожение лесов из-за неосторожного обращения с огнём, так и за нарушение в лесах правил пожарной безопасности, при этом ущерб должен превысить пять тысяч рублей.

МЧС предлагает установить минимальный штраф в размере 200−400 тысяч рублей, кроме того, нарушителям будет грозить 4 года лишения свободы.

