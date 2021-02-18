График подачи воды в Симферополе будет отменен в конце лета
Власти Крыма планируют снять ограничения подачи воды населению в Симферополе в конце лета. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, к тому времени запасы водохранилищ полностью заполнятся.
Так глава Госсовета прокомментировал планы властей Украины достроить дамбу, перекрывающую воду в Северо-Крымском канале. По замыслу это исключит возможность подачи воды на полуостров, сообщает news.ru.
По словам Константинова, на данный момент Крым преодолел острую фазу дефицита воды, хотя продолжает находиться в режиме экономии.
«Определенный запас мы начинаем формировать. В ближайшее время, я надеюсь, что к концу лета мы выйдем на снятие ограничений по Симферополю», - сообщил он.
Председатель Госсовета также напомнил, что сейчас в республике реализуется программа по преодолению дефицита воды, которая реализуется федеральным центром и поддержана лично президентом. Кроме того, Константинов сообщил, что планы по опреснению морской воды будут реализованы, но этот источник будет использоваться только в качестве альтернативного в засушливые периоды.
Ранее российское правительство направило более 48 млрд рублей на решение проблемы дефицита воды в Крыму до 2024 года.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в эфире НСН объяснил заявление Киева о строительстве дамбы не политикой, а банальной коррупцией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru