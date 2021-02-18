График подачи воды в Симферополе будет отменен в конце лета

Власти Крыма планируют снять ограничения подачи воды населению в Симферополе в конце лета. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, к тому времени запасы водохранилищ полностью заполнятся.

Так глава Госсовета прокомментировал планы властей Украины достроить дамбу, перекрывающую воду в Северо-Крымском канале. По замыслу это исключит возможность подачи воды на полуостров, сообщает news.ru.

По словам Константинова, на данный момент Крым преодолел острую фазу дефицита воды, хотя продолжает находиться в режиме экономии.