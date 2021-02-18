«Бандеровская самодеятельность». Глава Крыма ответил на планы Украины построить дамбу

«Повторю то, что говорил уже не раз: устойчивое водоснабжение Крыма будет обеспечено без участия Украины», - написал Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте», назвав это намерение Украины «бандеровской самодеятельностью».

По словам главы Крыма, жителей полуострова вся эта «активная деятельность» волновать не должна.

При этом сам факт водной блокады, по словам Аксенова, является актом государственного терроризма, направленным против всего населения республики.

