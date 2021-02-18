«Бандеровская самодеятельность». Глава Крыма ответил на планы Украины построить дамбу
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что строительство дамбы в русле Северо-Крымского канала на территории Украины не повлияет на устойчивое водоснабжение полуострова.
Ранее «постоянный представитель» президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич сообщил о намерении достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, передает RT. По его словам, это позволит «максимально исключить попадание воды» в Крым.
«Повторю то, что говорил уже не раз: устойчивое водоснабжение Крыма будет обеспечено без участия Украины», - написал Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте», назвав это намерение Украины «бандеровской самодеятельностью».
По словам главы Крыма, жителей полуострова вся эта «активная деятельность» волновать не должна.
При этом сам факт водной блокады, по словам Аксенова, является актом государственного терроризма, направленным против всего населения республики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru