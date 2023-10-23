ПВО успешно отработали по воздушным целям в Ростовской области

Российские средства ПВО сбили воздушные цели над Ростовской областью, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Минобороны: силы ПВО за сутки сбили 4 самолета и 30 дронов ВСУ

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Ранее мэр Курска Игорь Куцак сообщил о повреждении пяти домов в результате массовой атаки беспилотников, передает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Ростовская ОбластьУкраинаВСУПВО

Горячие новости

Все новости

партнеры