ПВО успешно отработали по воздушным целям в Ростовской области
23 октября 202315:34
Российские средства ПВО сбили воздушные цели над Ростовской областью, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
Ранее мэр Курска Игорь Куцак сообщил о повреждении пяти домов в результате массовой атаки беспилотников, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru