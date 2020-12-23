Голикова сообщила о естественном росте численности населения лишь в 11 регионах

Естественный рост численности населения происходит в настоящее время в 11 регионах страны. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

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Вице-премьер отметила, что рост происходит даже в столь непростых условиях, как борьба с коронавирсной инфекцией, передает ТАСС.

Ранее РБК со ссылкой на данные Росстата сообщил, что уровень смертности в России за десять месяцев 2020 года достиг максимального значения за последние десять лет.

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ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
ТЕГИ:РождаемостьТатьяна Голикова
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