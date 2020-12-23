Голикова сообщила о естественном росте численности населения лишь в 11 регионах

Вице-премьер отметила, что рост происходит даже в столь непростых условиях, как борьба с коронавирсной инфекцией, передает ТАСС.

Ранее РБК со ссылкой на данные Росстата сообщил, что уровень смертности в России за десять месяцев 2020 года достиг максимального значения за последние десять лет.

