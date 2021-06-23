Голикова рассказала, где в России выявили британский и индийский штаммы

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что индийский штамм коронавируса преобладает в Москве, Нижегородской и Саратовской областях, а также распространяется в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.

На совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства она рассказала, что «в структуре выявленных изолятов» в стране циркулируют «британский штамм «альфа» и индийский штамм «дельта», доля которого увеличивается.

По её словам, в большей степени заболеванию новой инфекцией подвержены россияне в возрасте от 20 до 49 лет, то есть «наиболее социально активные и трудоспособные».

Голикова также добавила, что индийской мутации «дельта плюс», которая обладает более высокой заразностью и отличается снижением активности антител к вирусу у переболевших и вакцинированных, в России пока не выявлено.

Ранее вице-премьер заявила, что поездки за границу - личная ответственность каждого россиянина. Голикова рекомендовала гражданам сделать перед отпуском прививку хотя бы первым компонентом вакцины от COVID-19.

