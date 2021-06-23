Голикова предупредила россиян о риске путешествий в зарубежные страны

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что выезд в отпуск за границу - это личная ответственность каждого россиянина, сообщает РИА Новости.

На совещании президента России Владимира Путина с членами правительства он согласилась с мнением российского лидера, что поездка в зарубежные страны - личный риск каждого человека.

Ранее Голикова настоятельно рекомендовала россиянам при посещении иностранного государства обязательно привиться «хотя бы первым компонентом соответствующей вакцины», пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:РоссиянеТуризмКоронавирусТатьяна Голикова
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