Голикова предупредила россиян о риске путешествий в зарубежные страны
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что выезд в отпуск за границу - это личная ответственность каждого россиянина, сообщает РИА Новости.
На совещании президента России Владимира Путина с членами правительства он согласилась с мнением российского лидера, что поездка в зарубежные страны - личный риск каждого человека.
Ранее Голикова настоятельно рекомендовала россиянам при посещении иностранного государства обязательно привиться «хотя бы первым компонентом соответствующей вакцины», пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru