Годовой план ввода недвижимости в Москве выполнен более, чем наполовину

Годовой план ввода недвижимости в российской столице уже выполнен более чем на 50%. О его реализации проинформировал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его данным, с января в городе возведено и сдано в эксплуатацию 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости разного назначения. Согласно статистики, речь идёт, в том числе, о 2,1 миллиона квадратных метрах жилья. В общей сложности план на этот год предусматривает ввод не менее 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

Как отметил Бочкарёв, несмотря на внешние негативные воздействия, рынок недвижимости в Москве показывает положительную динамику. При этом заммэра акцентировал внимание на том, что немалая часть введенных в строй объектов построена за счет частных вложений.