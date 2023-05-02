Годовой план ввода недвижимости в Москве выполнен более, чем наполовину
Годовой план ввода недвижимости в российской столице уже выполнен более чем на 50%. О его реализации проинформировал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его данным, с января в городе возведено и сдано в эксплуатацию 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости разного назначения. Согласно статистики, речь идёт, в том числе, о 2,1 миллиона квадратных метрах жилья. В общей сложности план на этот год предусматривает ввод не менее 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости.
Как отметил Бочкарёв, несмотря на внешние негативные воздействия, рынок недвижимости в Москве показывает положительную динамику. При этом заммэра акцентировал внимание на том, что немалая часть введенных в строй объектов построена за счет частных вложений.
Это также свидетельствует о высокой привлекательности рынка московской недвижимости. По словам Бочкарёва, в значительной степени это объясняется комплексными мерами поддержки, которые приняты федеральным центром столичными властями.
По итогам 2022 года в мегаполисе было введено около 13 млн кв. метров недвижимости, из которых почти 6,6 млн кв. метров приходится на жилье. Согласно национальному проекту «Жилье и городская среда», каждый год в стране должно сдаваться в строй 120 млн кв. м жилья и улучшаться жилищных условия пяти миллионов российских семей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 404 / сут.
Умерли
398 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 503 / сут.
- Умер спортивный журналист Андрей Малосолов
- Конгрессмен США резко ответил журналисту из России на вопрос о поддержке Украины
- КГБ предупредило об обострении оперативной обстановки вокруг Белоруссии
- Лукашенко: Участились случаи проникновения диверсантов в Белоруссию
- Годовой план ввода недвижимости в Москве выполнен более, чем наполовину
- СМИ: Человек упал с Останкинской башни
- Путин поручил до лета представить идеи по смягчению давления на бизнес
- Госдеп США отреагировал на удары беспилотников по российским объектам
- СБУ подозревает экс-главу охраны Януковича в сотрудничестве с РФ
- В Минпромторге опровергли сообщения о дефиците фенола
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru