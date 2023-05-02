Годовой план ввода недвижимости в Москве выполнен более, чем наполовину

Годовой план ввода недвижимости в российской столице уже выполнен более чем на 50%. О его реализации проинформировал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его данным, с января в городе возведено и сдано в эксплуатацию 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости разного назначения. Согласно статистики, речь идёт, в том числе, о 2,1 миллиона квадратных метрах жилья. В общей сложности план на этот год предусматривает ввод не менее 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

Как отметил Бочкарёв, несмотря на внешние негативные воздействия, рынок недвижимости в Москве показывает положительную динамику. При этом заммэра акцентировал внимание на том, что немалая часть введенных в строй объектов построена за счет частных вложений.

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Это также свидетельствует о высокой привлекательности рынка московской недвижимости. По словам Бочкарёва, в значительной степени это объясняется комплексными мерами поддержки, которые приняты федеральным центром столичными властями.

По итогам 2022 года в мегаполисе было введено около 13 млн кв. метров недвижимости, из которых почти 6,6 млн кв. метров приходится на жилье. Согласно национальному проекту «Жилье и городская среда», каждый год в стране должно сдаваться в строй 120 млн кв. м жилья и улучшаться жилищных условия пяти миллионов российских семей.

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ФОТО: Департамент строительства города Москвы
ТЕГИ:НедвижимостьМоскваСтроительство

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