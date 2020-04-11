Главврача в Ростове хотят привлечь к ответственности за нарушение безопасности

Главный врач городской больницы № 6 в Ростове-на-Дону может быть привлечен к ответственности за нарушение норм эпидемиологической безопасности, из-за чего персонал и пациенты могли быть инфицированы COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полпреда президента РФ по Южному федеральному округу.

Собянин призвал москвичей запастись терпением

По словам лечившихся от пневмонии пациентов, в одном отделении с ними находилась женщина с подтвержденным COVID-19, а также отсутствовали средства защиты для сотрудников, а также присутствовал низкий уровень помощи заболевшим. Из-за этого больница сейчас закрыта.

Материалы проведенной проверки направлены в СК по Ростовской области для возбуждения уголовного дела.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусБольницаРостов-на-Дону