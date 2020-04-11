Главврача в Ростове хотят привлечь к ответственности за нарушение безопасности

По словам лечившихся от пневмонии пациентов, в одном отделении с ними находилась женщина с подтвержденным COVID-19, а также отсутствовали средства защиты для сотрудников, а также присутствовал низкий уровень помощи заболевшим. Из-за этого больница сейчас закрыта.

Материалы проведенной проверки направлены в СК по Ростовской области для возбуждения уголовного дела.

