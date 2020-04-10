Собянин призвал москвичей запастись терпением

Мэр столицы обратился к москвичам с просьбой набраться терпения и мужества в с связи с введением ограничений в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-2019. Об этом он заявил в своем видеообращении к горожанам.

По словам Собянина, Москву в ближайшие дни и недели ждут тяжелые испытания. Он подчеркнул, что только вводимые ограничения помогут справиться с распространением коронавируса и сохранить жизнь близких.

Мэр также добавил, что как только угроза заражения пойдет на спад, столица вернется к обычному образу жизни, отмечает "Вечерняя Москва".

В Москве наблюдается увеличение темпов роста заражений. За минувшие сутки в столице выявили 1124 новых случая коронавируса. С 6 по 8 апреля число заражений не превышало 700.



