Главврач Курганской больницы уволился после визита Мишустина

Другой врач высказал предположение, что экс-главврачу «сложно вникнуть в административно-хозяйственные проблемы», связанные «с ремонтной кампанией», на которую сейчас больнице выделены 200 млн рублей. А сам Девятых является врачом-травматологом, а не «прорабом» на стройке.

В этой должности Роман Девятых пробыл всего полгода. Прежний главный врач этой больницы Сергей Фролов был уволен также после посещения медучреждения Михаилом Мишустиным, однако он проработал на этом посту порядка 9 лет.

Ранее НСН сообщала, что досрочно была завершена первая за многие месяцы поездка премьер-министра Михаила Мишустина. Командировка включала в себя пункты Дальнего Востока. Однако, короновирус изменил планы и 18 августа заключительная часть премьерского пула прибыла в Москву.

