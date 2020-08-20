Главврач Курганской больницы уволился после визита Мишустина

Пост главного врача Курганской больницы скорой медицинской помощи покинул сегодня, 20 августа, Роман Девятых. Как отмечает URA.RU, ранее в рамках командировке на Дальний Восток именно это медицинское учреждение посетил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Один из источников издания отметил, что Девятых «не выдержал тот режим работы и требования руководителей», которые к нему предъявлялись и «предпочел больше находиться с семьей».

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Другой врач высказал предположение, что экс-главврачу «сложно вникнуть в административно-хозяйственные проблемы», связанные «с ремонтной кампанией», на которую сейчас больнице выделены 200 млн рублей. А сам Девятых является врачом-травматологом, а не «прорабом» на стройке.

В этой должности Роман Девятых пробыл всего полгода. Прежний главный врач этой больницы Сергей Фролов был уволен также после посещения медучреждения Михаилом Мишустиным, однако он проработал на этом посту порядка 9 лет.

Ранее НСН сообщала, что досрочно была завершена первая за многие месяцы поездка премьер-министра Михаила Мишустина. Командировка включала в себя пункты Дальнего Востока. Однако, короновирус изменил планы и 18 августа заключительная часть премьерского пула прибыла в Москву.

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ФОТО: pixabay.com
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