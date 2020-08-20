Главврач Курганской больницы уволился после визита Мишустина
Пост главного врача Курганской больницы скорой медицинской помощи покинул сегодня, 20 августа, Роман Девятых. Как отмечает URA.RU, ранее в рамках командировке на Дальний Восток именно это медицинское учреждение посетил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Один из источников издания отметил, что Девятых «не выдержал тот режим работы и требования руководителей», которые к нему предъявлялись и «предпочел больше находиться с семьей».
Другой врач высказал предположение, что экс-главврачу «сложно вникнуть в административно-хозяйственные проблемы», связанные «с ремонтной кампанией», на которую сейчас больнице выделены 200 млн рублей. А сам Девятых является врачом-травматологом, а не «прорабом» на стройке.
В этой должности Роман Девятых пробыл всего полгода. Прежний главный врач этой больницы Сергей Фролов был уволен также после посещения медучреждения Михаилом Мишустиным, однако он проработал на этом посту порядка 9 лет.
Ранее НСН сообщала, что досрочно была завершена первая за многие месяцы поездка премьер-министра Михаила Мишустина. Командировка включала в себя пункты Дальнего Востока. Однако, короновирус изменил планы и 18 августа заключительная часть премьерского пула прибыла в Москву.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
942 тыс.+4 785 / сут.
Умерли
16 099+110 / сут.
Выздоровели
756 тыс.+6 090 / сут.
- Экс-советник Трампа арестован по делу об отмывании денег
- На МКС произошла утечка воздуха
- Белорусская оппозиция потребовала срочной встречи с силовиками
- Главврач Курганской больницы уволился после визита Мишустина
- Состояние привитых от COVID-19 будут отслеживать в специальном приложении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru