Дегтярев попросил Мишустина снизить тарифы на электричество в Хабаровском крае

Глава правительства Михаил Мишустин приехал в Благовещенск для встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым. Они обсудили социально-экономические проблемы края.

Как сообщает агентство Интерфакс, Дегтярёв попросил Мишустина снизить тарифы на электричество в нескольких районах Хабаровского края. Глава региона отметил, что шесть районов на севере Хабаровского края не связаны с единой энергосистемой, и из-за этого электричество для них обходится дороже.

Мишустин поддержал дополнительное выделение средств на строительство второго и третьего этапа инженерной защиты города Комсомольск-на-Амуре. Инженерная защита Комсомольска-на-Амуре — это система дамб длиной в 36 километров, необходимая для защиты жителей города и округи от потопов. По планам проект должны были ввести в эксплуатацию ещё в 2019-м году, но подрядчик не выполнил своих обязательств.