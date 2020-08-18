Дегтярев попросил Мишустина снизить тарифы на электричество в Хабаровском крае

Глава правительства Михаил Мишустин приехал в Благовещенск для встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым. Они обсудили социально-экономические проблемы края.

Как сообщает агентство Интерфакс, Дегтярёв попросил Мишустина снизить тарифы на электричество в нескольких районах Хабаровского края. Глава региона отметил, что шесть районов на севере Хабаровского края не связаны с единой энергосистемой, и из-за этого электричество для них обходится дороже.

Мишустин поддержал дополнительное выделение средств на строительство второго и третьего этапа инженерной защиты города Комсомольск-на-Амуре. Инженерная защита Комсомольска-на-Амуре — это система дамб длиной в 36 километров, необходимая для защиты жителей города и округи от потопов. По планам проект должны были ввести в эксплуатацию ещё в 2019-м году, но подрядчик не выполнил своих обязательств.

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Кроме того, Мишустин поручил восстановить дорогу Ванино – Советская Гавань к 2022-му году.

Сейчас премьер совершает визит на Дальний Восток, однако в Хабаровск Мишустин заезжать не стал.

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Реутов
ТЕГИ:Хабаровский КрайМихаил ДегтяревМихаил Мишустин
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