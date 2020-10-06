Главврач ГКБ №15: Мы подошли к апрельским значениям по числу госпитализаций

Главврач больницы имени Филатова также отметил, что число случаев госпитализаций существенно выросло. Койки в стационарах будут заполняться также стремительно, как и в апреле этого года. Но, несмотря на то, что в городе созданы резервы на случай пиковой ситуации, они не бесконечны, пояснил врач.

«Все обязаны соблюдать предписанные меры защиты. Носить маски, перчатки, не пренебрегать социальной дистанцией и без лишней надобности не покидать дом», - добавил Валерий Вечорко.

Напомним, за минувшие сутки в Москве выявили 4 082 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Были госпитализированы 1 049 пациентов с коронавирусом. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 253 человека, отмечают argumenti.ru.

Между тем, Владимир Путин заявил, что Россия готова к любому развитию событий в условиях пандемии. Об этом глава государства сообщил во время общения с лидерами думских фракций в режиме видеоконференции.

По словам президента России, угроза коронавируса пока не отступила.

