Главврач ГКБ №15: Мы подошли к апрельским значениям по числу госпитализаций
Ситуация с распространением COVID-19 в Москве с каждым днем становится всё напряженнее. Столица вплотную приблизилась к апрельским показателям по госпитализациям заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом заявил главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко. Он подчеркнул, что количество пациентов растет, стационар уже заполнен на 80%.
По мнению эксперта, рост числа заразившихся связан с завершением периода отпусков, активной социальной жизнью, а также пренебрежением использованием средств индивидуальной защиты. Валерий Вечорко подчеркнул, что в апреле-мае жители столицы более ответственно относились к соблюдению мер эпидбезопасности.
Главврач больницы имени Филатова также отметил, что число случаев госпитализаций существенно выросло. Койки в стационарах будут заполняться также стремительно, как и в апреле этого года. Но, несмотря на то, что в городе созданы резервы на случай пиковой ситуации, они не бесконечны, пояснил врач.
«Все обязаны соблюдать предписанные меры защиты. Носить маски, перчатки, не пренебрегать социальной дистанцией и без лишней надобности не покидать дом», - добавил Валерий Вечорко.
Напомним, за минувшие сутки в Москве выявили 4 082 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Были госпитализированы 1 049 пациентов с коронавирусом. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 253 человека, отмечают argumenti.ru.
Между тем, Владимир Путин заявил, что Россия готова к любому развитию событий в условиях пандемии. Об этом глава государства сообщил во время общения с лидерами думских фракций в режиме видеоконференции.
По словам президента России, угроза коронавируса пока не отступила.
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