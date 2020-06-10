Главврач больницы в Коммунарке отправится в Дагестан бороться с коронавирусом
Главный врач больницы в подмосковной Коммунарке Денис Проценко поедет в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом.
Ранее в республику Дагестан отправились медики из федеральных центров, сообщает РИА Новости.
Всего Дагестане коронавирусной инфекцией заразились 6 175, выздоровели 4 636, скончались 309 пациентов.
За минувшие сутки в России выявлено 8404 инфицированных в 83 субъектах страны, пишут «Дни.ру». Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в российской столице – 1195. На втором и третьем местах - Московская область и Санкт-Петербург (735 и 313).
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что во всех российских регионах вне зависимости от снятия ими ограничений сохраняется масочный режим, передает RT.
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