Главврач больницы в Иркутске посоветовал непривитым «помирать дома»

Накануне Новожилов провел прямой эфир в соцсетях, в ходе которого отвечал на вопросы местных жителей.

«Если вы не привились и заболели, тогда не звоните на скорую, помирайте дома», — цитирует медика ТАСС.

Главврач объяснил, что во время пандемии система здравоохранения перегружена, а те россияне, которые не сделали прививку, занимают места в больницах, лишая помощи более ответственных привитых сограждан.

Позже глава Минздрава Иркутской области Яков Сандаков прокомментировал слова Новожилова, объяснив, что врач «переживает за своих маленьких пациентов», так как дети стали чаще болеть коронавирусом. Слова министра приводятся на странице ведомства в соцсети «Вконтакте».

«Сегодня в области много коек отданы под коронавирус, переносятся плановые операции, госпитализации. Высказывание Владимира Александровича вовсе не означает, что тем, кто не вакцинирован, не будет оказываться помощь в полном объеме. Минздрав гарантирует, что будет. Это был призыв к вакцинации, к ответственному отношению к своему здоровью и к здоровью окружающих», — заявил Сандаков.

