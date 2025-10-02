Главврач белгородской больницы подписал контракт с Минобороны и уйдет в «Ахмат»

Главврач Белгородской областной клинической больницы Роман Проценко отправится в зону специальной военной операции. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, Проценко подписал контракт с Минобороны и присоединится к подразделению «Ахмат». Гладков назвал медика одним из лучших и самых опытных специалистов региона, а его решение - «очень мужественным, мужским поступком».

«Мы уверены, что он достойно прослужит и вернется к нам на работу. Мы его все будем ждать с победой», - указал губернатор.

Ранее на СВО ушел мэр Оренбурга Сергей Салмин, позднее он подал в отставку, указав, что хочет продолжить военную службу.

