Главврач белгородской больницы подписал контракт с Минобороны и уйдет в «Ахмат»
Главврач Белгородской областной клинической больницы Роман Проценко отправится в зону специальной военной операции. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, Проценко подписал контракт с Минобороны и присоединится к подразделению «Ахмат». Гладков назвал медика одним из лучших и самых опытных специалистов региона, а его решение - «очень мужественным, мужским поступком».
«Мы уверены, что он достойно прослужит и вернется к нам на работу. Мы его все будем ждать с победой», - указал губернатор.
Ранее на СВО ушел мэр Оренбурга Сергей Салмин, позднее он подал в отставку, указав, что хочет продолжить военную службу.
