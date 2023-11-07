Замглавы МВД Дагестана стал обвиняемым по делу об особо крупной взятке

Уголовное дело о даче и получении взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова, задержанного ранее во вторник. Об этом официально объявили в республиканском управлении Федеральной службы безопасности.

Ещё одним обвиняемым по данному делу проходит заместитель руководителя следственного управления МВД по Дагестану, полковник юстиции Далгат Абдулгапуров. Они также задержан силовиками.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в доме и в рабочем кабинете замглавы МВД Дагестана проведены обыски. По данным СМИ, Исмаилова заподозрили в получении взятки в 100 миллионов рублей от одной из страховых компаний. Чиновник в погонах этапирован в Москву.

