Замглавы МВД Дагестана стал обвиняемым по делу об особо крупной взятке
Уголовное дело о даче и получении взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова, задержанного ранее во вторник. Об этом официально объявили в республиканском управлении Федеральной службы безопасности.
Ещё одним обвиняемым по данному делу проходит заместитель руководителя следственного управления МВД по Дагестану, полковник юстиции Далгат Абдулгапуров. Они также задержан силовиками.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в доме и в рабочем кабинете замглавы МВД Дагестана проведены обыски. По данным СМИ, Исмаилова заподозрили в получении взятки в 100 миллионов рублей от одной из страховых компаний. Чиновник в погонах этапирован в Москву.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru