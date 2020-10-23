Главконтроль: Масочный режим и удаленка позволят избежать более строгих мер

Перевод сотрудников на удаленную работу и соблюдение масочно-перчаточного режима позволят избежать введения в Москве более строгих ограничений по COVID-19. С таким заявлением выступил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

По его словам, в западных странах уже введены более жесткие антикоронавирусные меры. Например, в Баварии ношение масок предусмотрено не только в помещениях, но и на улицах. Штраф за отсутствие средств индивидуальной защиты составляет до 25 тысяч евро.

Данчиков напомнил, что с 5 октября в Москве действует требование по переводу на удаленную работу до 30% сотрудников предприятий. С 12 числа работодатели обязаны предоставлять информацию о переводе сотрудников на дистанционный режим работы.

К слову, ранее стало известно, что с 1 сентября за нарушения мер профилактики COVID-19 в Москве к ответственности привлекли более 46 тыс. человек и около 12 тыс. юридических лиц. Также сотрудниками Роспотребнадзора за частые нарушения антиковидных мер приостановлена деятельность более, чем 160 организаций.