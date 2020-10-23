Главконтроль: Масочный режим и удаленка позволят избежать более строгих мер
Перевод сотрудников на удаленную работу и соблюдение масочно-перчаточного режима позволят избежать введения в Москве более строгих ограничений по COVID-19. С таким заявлением выступил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.
По его словам, в западных странах уже введены более жесткие антикоронавирусные меры. Например, в Баварии ношение масок предусмотрено не только в помещениях, но и на улицах. Штраф за отсутствие средств индивидуальной защиты составляет до 25 тысяч евро.
Данчиков напомнил, что с 5 октября в Москве действует требование по переводу на удаленную работу до 30% сотрудников предприятий. С 12 числа работодатели обязаны предоставлять информацию о переводе сотрудников на дистанционный режим работы.
К слову, ранее стало известно, что с 1 сентября за нарушения мер профилактики COVID-19 в Москве к ответственности привлекли более 46 тыс. человек и около 12 тыс. юридических лиц. Также сотрудниками Роспотребнадзора за частые нарушения антиковидных мер приостановлена деятельность более, чем 160 организаций.
В свою очередь, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, какими методами возможно стимулировать россиян к ношения масок и перчаток для защиты от коронавируса. Об этом сообщает радио Sputnik.
Нилов предложил бесплатно раздавать маски в общественных местах: магазинах, кафе, фитнес-клубах. Он отметил, что производство масок «стоит копейки».
Парламентарий отметил важность диалога со старшими группами населения, которые находятся в группе риска и часто нарушают требования врачей по самоизоляции и использованию средств индивидуальной защиты. Он предложил наладить контакт с пенсионерами через социальную рекламу.
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