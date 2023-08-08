Глава Ульяновской области: Задержанного мэра Димитровграда уволят
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских подтвердил задержание главы Димитровграда Андрея Большакова и сообщил, что градоначальник будет уволен в связи с утратой доверия. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.
Ранее портал 73online.ru сообщил, что Большакова задержали во дворе городской администрации. Главу Димитровграда подозревают во взятке, в машине чиновника нашли один миллион рублей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Как отметил Русских, силовики задержали Большакова «при порочащих обстоятельствах».
«К Большакову было много вопросов и претензий с нашей стороны. Многочисленные проблемы горожан оставались без внимания. Мы не будем ждать следствия и суда. Считаю, что факта задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно, чтобы уволить его по утрате доверия», — написал губернатор.
Русских указал, что в скором времени будет назначен конкурс по выборам главы администрации, мэра определит новый состав гордумы Димитровграда.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru