Мэра Димитровграда задержали со стрельбой
В Ульяновской области задержан мэр города Димитровград Андрей Большаков, избранный на эту должность в январе 2022 года.
По данным портала 73online.ru, Большакова задерживали прямо во дворе городской администрации, когда он приехал на работу. Очевидцы утверждают, что он заблокировал двери машины.
«Силовикам пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух, выбить стекло у водительского кресла и уложить Большакова лицом в асфальт», - говорится в публикации.
По имеющимся неофициальным данным, у Большакова в машине нашли один миллион рублей – предположительно, главу города подозревают во взятке.
Как говорят, после задержания Большакова идут обыски в администрации Димитровграда, кроме того, якобы задержаны высокопоставленные сотрудники правительства Ульяновской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru