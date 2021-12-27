Глава Татарстана посетовал, что его мнение не было услышано при принятии закона о региональной власти
Мнение Татарстана не было услышано при принятии закона о региональной власти, но как законопослушный регион республика будет его исполнять. Об этом глава Татарстана Рустам Минниханов заявил на итоговой пресс-конференции в понедельник, 27 декабря.
Президент РФ Владимир Путин 21 декабря подписал федеральный закон об организации публичной власти в субъектах России. Согласно документу, руководителям регионов запрещается именоваться президентами, а избираться они смогут более чем на два срока подряд.
По словам главы Татарстана, если бы на этапе работы над проектом закона в республику приехал кто-нибудь из его разработчиков, то позиция могла быть другой, передает РИА Новости.
После принятия закона об организации публичной власти избежать переименования должности президента Татарстана не удастся, заявил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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