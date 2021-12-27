Глава Татарстана посетовал, что его мнение не было услышано при принятии закона о региональной власти

Мнение Татарстана не было услышано при принятии закона о региональной власти, но как законопослушный регион республика будет его исполнять. Об этом глава Татарстана Рустам Минниханов заявил на итоговой пресс-конференции в понедельник, 27 декабря.

Президент РФ Владимир Путин 21 декабря подписал федеральный закон об организации публичной власти в субъектах России. Согласно документу, руководителям регионов запрещается именоваться президентами, а избираться они смогут более чем на два срока подряд.