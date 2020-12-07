Глава Приамурья заразился COVID-19

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что заразился коронавирусом. Он написал в Instagram, что тест на COVID-19 у него оказался положительный.

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По словам Орлова, он будет придерживаться режима самоизоляции и продолжит работать дистанционно, передает RT.

За время пандемии коронавирусом заразилось более 20 российских губернаторов, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусГубернаторыАмурская Область
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