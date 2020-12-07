Глава Приамурья заразился COVID-19
7 декабря 202008:16
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что заразился коронавирусом. Он написал в Instagram, что тест на COVID-19 у него оказался положительный.
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Заразились
2,5 млн+29 039 / сут.
Умерли
43 141+457 / сут.
Выздоровели
1,9 млн+21 342 / сут.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru