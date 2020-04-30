Глава Подмосковья назвал недопустимыми гулянья на майских праздниках
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о недопущении массовых гуляний на майских праздниках на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Воробьев отметил, что правительство будет усиленно работать, чтобы проконтролировать выполнение требований. По данным губернатора, в Подмосковье на майские праздники ежегодно приезжает до 5 млн человек. Глава региона сообщил, что "шашлыки и мангалы", а также шумные компании недопустимы в сложившихся эпидемиологических условиях.
Он также напомнил, что собственники дач и домов в Подмосковье могут посещать их, оформив предварительно пропуск. Губернатор подчеркнул, что главы районов, а также коммунальные службы, занимающиеся обеспечением газа, электричества и вывоза бытовых отходов, будут мобилизованы в этот период. Ранее остаться на майские праздники дома призвал москвичей Денис Проценко, главврач московской больницы в Коммунарке,
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