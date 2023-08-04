Глава Минздрава Самарской области опроверг данные о своем задержании
Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян опроверг информацию о своем задержании и заявил, что проходил опрос у правоохранителей. Слова Беняна приводит пресс-служба ведомства.
«Вчера, 3 августа, я был вызван в РОВД Ленинского района для опроса по поводу заявления, поступившего в адрес правоохранительных органов. По окончании опроса и в связи с окончанием очередного отпуска приступил к исполнению своих должностных обязанностей», — указал министр.
Как отметил Бенян, он находится на рабочем месте, министерство продолжает работу в штатном режиме. При этом в Минздраве проводят мероприятия по усилению контроля реализации некоторых направлений программы «Модернизация первичного звена здравоохранения в РФ». Министр добавил, что ведомство открыто к взаимодействию со СМИ и готово предоставить «проверенную информацию».
Накануне Telegram-канал Baza сообщил о задержании Беняна и его заместителя Асланбека Майрамукаева. Чиновников задержала ФСБ, в кабинетах министра и его зама провели обыски, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже в управлении МВД по региону сообщили, что Майрамукаева задержали в рамках расследования возбужденного ранее дела о хищении бюджетных средств.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru