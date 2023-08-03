СМИ: В Самарской области задержали главу Минздрава региона и его заместителя
Правоохранительные органы проводят обыски в Минздраве Самарской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, следственные действия проходят в рамках расследования дела о мошенничестве.
Кроме того, Telegram-канал Baza сообщил о задержании министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна и его заместителя Асланбека Майрамукаева, руководившего департаментом фармации‚ медтехники и материально-технического обеспечения. По данным СМИ, чиновников задержала ФСБ, в кабинетах проводятся обыски.
Ранее дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили против пресс-секретаря Росавиации и советника руководителя агентства Елены Михеевой, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным следствия, в 2019-2023 годах женщина была трудоустроена на полставки в «Госкопорацию по организации воздушного движения» в качестве советника гендиректора по связям с общественностью, однако фактически не исполняла должностные обязанности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru