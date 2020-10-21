Глава Кузбасса сообщил, что заразился коронавирусом

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что у него наблюдаются все симптомы новой коронавирусной инфекции. Он рассказал об этом в видеообращении на своей странице в Instagram.

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Глава Кузбасса также отметил, что у его супруги тест на коронавирус оказался положительным, а у него самого есть те же симптомы, что и у нее.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ГубернаторКоронавирусКемеровская Область
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