Глава Кузбасса сообщил, что заразился коронавирусом
21 октября 202015:22
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что у него наблюдаются все симптомы новой коронавирусной инфекции. Он рассказал об этом в видеообращении на своей странице в Instagram.
Глава Кузбасса также отметил, что у его супруги тест на коронавирус оказался положительным, а у него самого есть те же симптомы, что и у нее.
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21 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru