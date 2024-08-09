Глава Коренево заявил, что боевых действий в поселке нет

Боевых действий в поселке Коренево в Курской области нет. Об этом заявил глава населенного пункта Роман Пугачев в беседе с РИА Новости.

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По словам собеседника агентства, утром 9 августа «было шумно» и раздавались выстрелы, предположительно, из пушек.

«Автоматных очередей не слышно… По крайней мере, у нас в поселке никого нет - ни техники военной, ни людей военных», — подчеркнул Пугачев, добавив, что по Коренево ни разу не стреляли.

Глава поселка добавил, что занят работой с населением и помогает уехать жителям, которые приняли такое решение.

Ранее СМИ сообщили, что российские военные остановили продвижение ВСУ в сторону Коренево в ходе вылазки противника в Курскую область.

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:Курская Область

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