Глава Грайворона призвал жителей покинуть городской округ из-за обстрелов
Глава администрации Грайворонского городского округа Белгородской области Геннадий Бондарев призвал жителей покинуть приграничные населенные пункты. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.
Как отметил Бондарев, ситуация остается напряженной.
«Прошу вас принять правильное решение и временно покинуть территорию городского округа. Коллеги из Ярославской области готовы принять грайворонцев», — подчеркнул глава администрации.
Бондарев попросил местных жителей, готовых уехать, связаться с ним. В дальнейшем власти организуют отъезд.
Ранее в Белгородской области ввели ограничения на въезд в ряд населенных пунктов, в том числе в Козинки, Глотово, Грайворон и Безымено, напоминает «Свободная пресса». Меры связаны с участившимися попытками украинских войск атаковать объекты в России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru