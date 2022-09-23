Глава Бурятии призвал не подлежащих мобилизации документально подтверждать свои права

Россиянам, не подлежащим частичной мобилизации, следует своевременно информировать призывную комиссию и документально подтверждать свои права. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Как отметил руководитель региона, не могут быть мобилизованы граждане, не служившие в армии или имеющие четверых и более несовершеннолетних детей. В Бурятии уже начали выдавать повестки в том числе таким призывникам, однако после уточнения данных тех, кто не подлежит призыву, отпускали домой, пишет Газета.ру.

Стал известен порядок проведения частичной мобилизации

«С утра семьдесят таких человек, получивших повестки, были отпущены домой. Из пунктов сбора, и уже из воинской части. Поэтому если кому-то из данной категории призывников пришла повестка, то просто информируйте представителей военкомата на пункте сбора, с подтверждающими документами», — написал Цыденов в своем Telegram-канале.

Глава Бурятии подчеркнул, что в случае, если жители региона считают себя призванными по ошибке, они могут задать вопрос по единому номеру 122.

Президент Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. Как уточнили в Минобороны, призванные россияне получат статус контрактников, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:МобилизацияВоеннослужащиеБурятия
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