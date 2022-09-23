Глава Бурятии призвал не подлежащих мобилизации документально подтверждать свои права

«С утра семьдесят таких человек, получивших повестки, были отпущены домой. Из пунктов сбора, и уже из воинской части. Поэтому если кому-то из данной категории призывников пришла повестка, то просто информируйте представителей военкомата на пункте сбора, с подтверждающими документами», — написал Цыденов в своем Telegram-канале.

Глава Бурятии подчеркнул, что в случае, если жители региона считают себя призванными по ошибке, они могут задать вопрос по единому номеру 122.

Президент Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. Как уточнили в Минобороны, призванные россияне получат статус контрактников, пишет РИА ФАН.

