Глава Бурятии призвал не подлежащих мобилизации документально подтверждать свои права
Россиянам, не подлежащим частичной мобилизации, следует своевременно информировать призывную комиссию и документально подтверждать свои права. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Как отметил руководитель региона, не могут быть мобилизованы граждане, не служившие в армии или имеющие четверых и более несовершеннолетних детей. В Бурятии уже начали выдавать повестки в том числе таким призывникам, однако после уточнения данных тех, кто не подлежит призыву, отпускали домой, пишет Газета.ру.
«С утра семьдесят таких человек, получивших повестки, были отпущены домой. Из пунктов сбора, и уже из воинской части. Поэтому если кому-то из данной категории призывников пришла повестка, то просто информируйте представителей военкомата на пункте сбора, с подтверждающими документами», — написал Цыденов в своем Telegram-канале.
Глава Бурятии подчеркнул, что в случае, если жители региона считают себя призванными по ошибке, они могут задать вопрос по единому номеру 122.
Президент Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. Как уточнили в Минобороны, призванные россияне получат статус контрактников, пишет РИА ФАН.
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