Стал известен порядок проведения частичной мобилизации

Российское Министерство обороны разъяснило порядок проведения частичной мобилизации, сообщает RT.

Текущее место работы сохранят за мобилизованными

В рамках специальной военной операции России на Украине будут призывать граждан тех категорий, которые нужны для выполнения задач. Речь идет о стрелках, танкистах, артиллеристах, водителях, механиках-водителей.

Одним из главных факторов является наличие боевого опыта. Призывать будут офицеров, рядовых и сержантов.

Текущее место работы сохранят за гражданами, которых призовут к участию в военной операции в рамках частичной мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:СпецоперацияПризывМобилизация
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