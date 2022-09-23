Стал известен порядок проведения частичной мобилизации
Российское Министерство обороны разъяснило порядок проведения частичной мобилизации, сообщает RT.
В рамках специальной военной операции России на Украине будут призывать граждан тех категорий, которые нужны для выполнения задач. Речь идет о стрелках, танкистах, артиллеристах, водителях, механиках-водителей.
Одним из главных факторов является наличие боевого опыта. Призывать будут офицеров, рядовых и сержантов.
Текущее место работы сохранят за гражданами, которых призовут к участию в военной операции в рамках частичной мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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