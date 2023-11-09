Глава Башкирии заразился коронавирусом
Глава Башкирии Радий Хабиров заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу руководителя республики.
«У главы Башкортостана - положительный тест на коронавирус. Руководитель региона находится на самоизоляции, проходит лечение», — отмечается в сообщении.
Собеседник агентства уточнил, что Хабиров продолжает работать дистанционно.
Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России зафиксирована более высокая заболеваемость COVID-19, чем была в сентябре, сообщает РЕН ТВ. При этом, как отметила главный санитарный врач, необходимости в вакцинации от коронавируса в этом сезоне нет, указывает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru