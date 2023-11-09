Глава Башкирии заразился коронавирусом

«У главы Башкортостана - положительный тест на коронавирус. Руководитель региона находится на самоизоляции, проходит лечение», — отмечается в сообщении.

Собеседник агентства уточнил, что Хабиров продолжает работать дистанционно.

Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России зафиксирована более высокая заболеваемость COVID-19, чем была в сентябре, сообщает РЕН ТВ. При этом, как отметила главный санитарный врач, необходимости в вакцинации от коронавируса в этом сезоне нет, указывает телеканал «360».

