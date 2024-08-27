Гладков заявил о попытке прорыва ВСУ через границу Белгородской области
Украинские войска пытаются прорваться через границу Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«По данным Министерства обороны РФ, ситуация на границе остается сложной, но контролируемой», — написал губернатор в Telegram.
Гладков подчеркнул, что российские военные ведут плановые работы, и призвал население сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Ранее СМИ сообщили, что группа бойцов ВСУ пыталась проникнуть в Белгородскую область в районе Нехотеевки, артиллерия отсекла противника, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru