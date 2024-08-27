Гладков заявил о попытке прорыва ВСУ через границу Белгородской области

Украинские войска пытаются прорваться через границу Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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«По данным Министерства обороны РФ, ситуация на границе остается сложной, но контролируемой», — написал губернатор в Telegram.

Гладков подчеркнул, что российские военные ведут плановые работы, и призвал население сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Ранее СМИ сообщили, что группа бойцов ВСУ пыталась проникнуть в Белгородскую область в районе Нехотеевки, артиллерия отсекла противника, пишет «Свободная пресса».

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