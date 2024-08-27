ВС России отразили попытки прорыва ВСУ в Малую Локню
Российские силы отразили попытки прорыва ВСУ на боевых машинах пехоты Marder и Stryker в Малую Локню в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщает Минобороны.
Как отметили в ведомстве, бойцы мотострелкового батальона заняли оборону в здании исправительной колонии № 11, возвели здесь защитные сооружения и удерживали позиции в течение нескольких дней, эвакуировав заранее гражданский персонал и заключенных. Противник атаковал превосходящими силами, использовал БПЛА для ударов по российским военным, однако бойцы группировки войск «Север» и военнослужащие пограничной службы смогли грамотно организовать оборону и уничтожить ВСУ на подступах к объекту.
Обороняющиеся в здании колонии силы поддерживали армейские авиация и артиллерия, наносившие удары по резервам противника, не позволяя им продвинуться.
«При попытке прорваться ВСУ потеряли около десяти боевых машин пехоты и бронетранспортеров и около сотни боевиков», — подчеркнули в Минобороны.
Ранее военное ведомство сообщило об уничтожении диверсионно-разведывательной группы ВСУ при высадке на Кинбурнской косе, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru