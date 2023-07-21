Кадыров сообщил о проникновении в Белгородскую область небольшой группы с Украины

Он отметил, что спецтранспорт сопровождали два бойца, у которых не было при себе другого вооружения, кроме табельного. По словам Кадырова, вышедшие с Украины открыли огонь по бойцам, после чего покинули территорию России.

Ранее, 13 июля, сотрудники ФСБ России задержали диверсантов из Украины, целью которых была Запорожская атомная электростанция. Отмечалось, что их задачей было лазерное наведение ракет на АЭС, сообщает «Радиоточка НСН».

