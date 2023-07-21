Кадыров сообщил о проникновении в Белгородскую область небольшой группы с Украины
В Белгородскую область со стороны Украины проникла «небольшая группа», которая совершила нападение на машину Минобороны РФ, перевозящую продукты питания для российских военнослужащих. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что спецтранспорт сопровождали два бойца, у которых не было при себе другого вооружения, кроме табельного. По словам Кадырова, вышедшие с Украины открыли огонь по бойцам, после чего покинули территорию России.
Ранее, 13 июля, сотрудники ФСБ России задержали диверсантов из Украины, целью которых была Запорожская атомная электростанция. Отмечалось, что их задачей было лазерное наведение ракет на АЭС, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru