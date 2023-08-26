ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью
26 августа 202309:48
Средства противовоздушной обороны ликвидировали украинский беспилотник над Шебекинским районом Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны.
«Около 09.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в военном ведомстве.
Аппарат уничтожили дежурные средства ПВО.
Ранее в Минобороны заявили об уничтожении украинского дрона самолетного типа над территорией Истринского района Подмосковья.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru