ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны ликвидировали украинский беспилотник над Шебекинским районом Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны.

Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника в Подмосковье

«Около 09.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в военном ведомстве.

Аппарат уничтожили дежурные средства ПВО.

Ранее в Минобороны заявили об уничтожении украинского дрона самолетного типа над территорией Истринского района Подмосковья.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:УкраинаБелгородская областьБеспилотникиМинобороны

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