В результате обстрела «Градами» в белгородском селе Уразово погиб мужчина
7 октября 202311:10
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным мужчины, погибшего в посёлке Уразово в результате обстрела ВСУ из РСЗО «Град».
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«К большому горю, один человек погиб - мужчина в момент обстрела находился на улице, от полученных ран он погиб на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», - написал Гладков.
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Также он сообщил о повреждениях 14 частных домовладений, одного соцобъекта, а также автомобиля «ГАЗель» в результате обстрела со стороны Украины. На месте происшествия работают оперативные и аварийные службы, уточнил Гладков.
«К большому горю, один человек погиб - мужчина в момент обстрела находился на улице, от полученных ран он погиб на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», - написал Гладков.
⠀
Также он сообщил о повреждениях 14 частных домовладений, одного соцобъекта, а также автомобиля «ГАЗель» в результате обстрела со стороны Украины. На месте происшествия работают оперативные и аварийные службы, уточнил Гладков.
Ранее 7 октября глава Белгородской области сообщил, что силы ПВО России сбили три тактические ракеты «Точка-У» над Белгородом и Новооскольским городским округом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru