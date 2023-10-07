В результате обстрела «Градами» в белгородском селе Уразово погиб мужчина

«К большому горю, один человек погиб - мужчина в момент обстрела находился на улице, от полученных ран он погиб на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», - написал Гладков.Также он сообщил о повреждениях 14 частных домовладений, одного соцобъекта, а также автомобиля «ГАЗель» в результате обстрела со стороны Украины. На месте происшествия работают оперативные и аварийные службы, уточнил Гладков.

Ранее 7 октября глава Белгородской области сообщил, что силы ПВО России сбили три тактические ракеты «Точка-У» над Белгородом и Новооскольским городским округом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».