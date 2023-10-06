Силы ПВО сбили беспилотник над Курской областью

В Курской области предотвращена попытка Украины совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа, сообщило в своем Telegram-канале Минобороны РФ.

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Попытка атаки предотвращена около 19:00 мск, уточнило ведомство.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Курской областью», - сообщило Минобороны.

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале призвал местных жителей не приближаться к обломкам БПЛА.

Минобороны в ночь на пятницу заявило об уничтожении пяти беспилотников над Белгородской областью. Пострадавших и разрушений нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиМинобороны РФКурская Область

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