Силы ПВО сбили беспилотник над Курской областью
В Курской области предотвращена попытка Украины совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа, сообщило в своем Telegram-канале Минобороны РФ.
Попытка атаки предотвращена около 19:00 мск, уточнило ведомство.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Курской областью», - сообщило Минобороны.
Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале призвал местных жителей не приближаться к обломкам БПЛА.
Минобороны в ночь на пятницу заявило об уничтожении пяти беспилотников над Белгородской областью. Пострадавших и разрушений нет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru