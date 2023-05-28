Гладков рассказал об ударах ВСУ по Белгородской области за прошедшие сутки
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках Вооруженных сил Украины по региону. В общей сложности зафиксировано более 240 прилетов, самые многочисленные – в Шебекинском городском округе. Есть погибший и пострадавшие. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале 28 мая, в воскресенье.
Почти половина прилетов снарядов ВСУ попало по объектам Шебекинского городского округа. Всего из было 103.
«Пункт пропуска обстрелян 20 раз из миномета и гранатомета. Пострадавших и разрушений нет. По городу Шебекино выпущено 38 артиллерийских снарядов. К сожалению, есть погибший – Николай Сергеевич, работал охранником на одном из предприятий города», – сообщил Гладков.
По его данным, пострадали 15-летняя девочка и 17-летний молодой человек, а также мужчина. Все пострадавшие госпитализированы, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. твенно. Также обошлось без пострадавших и разрушений.
Также сообщается о об атаке биспилотника на территорию Краснояружского района Белгородской области. По данным главы региона, БПЛА сбит на окраине села Поповка.
Ранее украинский беспилотник упал вблизи миграционного центра в поселке Майский под Белгородом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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