Почти половина прилетов снарядов ВСУ попало по объектам Шебекинского городского округа. Всего из было 103.

«Пункт пропуска обстрелян 20 раз из миномета и гранатомета. Пострадавших и разрушений нет. По городу Шебекино выпущено 38 артиллерийских снарядов. К сожалению, есть погибший – Николай Сергеевич, работал охранником на одном из предприятий города», – сообщил Гладков.



По его данным, пострадали 15-летняя девочка и 17-летний молодой человек, а также мужчина. Все пострадавшие госпитализированы, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. твенно. Также обошлось без пострадавших и разрушений.



Также сообщается о об атаке биспилотника на территорию Краснояружского района Белгородской области. По данным главы региона, БПЛА сбит на окраине села Поповка.

Ранее украинский беспилотник упал вблизи миграционного центра в поселке Майский под Белгородом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».





