Гладков рассказал об ударах ВСУ по Белгородской области за прошедшие сутки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках Вооруженных сил Украины по региону. В общей сложности зафиксировано более 240 прилетов, самые многочисленные – в Шебекинском городском округе. Есть погибший и пострадавшие. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале 28 мая, в воскресенье.

Один человек погиб, двое детей и мужчина пострадали из-за обстрела Белгородской области

Почти половина прилетов снарядов ВСУ попало по объектам Шебекинского городского округа. Всего из было 103.

«Пункт пропуска обстрелян 20 раз из миномета и гранатомета. Пострадавших и разрушений нет. По городу Шебекино выпущено 38 артиллерийских снарядов. К сожалению, есть погибший – Николай Сергеевич, работал охранником на одном из предприятий города», – сообщил Гладков.

По его данным, пострадали 15-летняя девочка и 17-летний молодой человек, а также мужчина. Все пострадавшие госпитализированы, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. твенно. Также обошлось без пострадавших и разрушений.

Также сообщается о об атаке биспилотника на территорию Краснояружского района Белгородской области. По данным главы региона, БПЛА сбит на окраине села Поповка.

Ранее украинский беспилотник упал вблизи миграционного центра в поселке Майский под Белгородом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Таисия Лисковец
ТЕГИ:ВСУПострадавшиеПогибшиеОбстрелБелгород

Горячие новости

Все новости

партнеры