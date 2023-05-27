Один человек погиб, двое детей и мужчина пострадали из-за обстрела Белгородской области
Один человек погиб, двое детей и мужчина пострадали в результате украинского обстрела Белгородской области, сообщает белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
По словам регионального главы, погиб охранник предприятия, который в момент обстрела находился на улице. Пострадали двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией.
По информации Гладкова, зафиксированы попадания снарядов на территорию двух крупных предприятий — есть возгорание на объекте. В самом Шебекино повреждены линии электропередачи.
Ранее украинский беспилотник упал вблизи миграционного центра в поселке Майский под Белгородом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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